У Лондоні обговорюють саркастичну реакцію Зеленського на заяву британського міністра.

Президент України використовував "нездоровий сарказм", коли коментував бажання британського міністра оборони Бена Воллеса почути більше подяки від українців за військову допомогу. Таку думку висловив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю британському каналу Sky News.

"Я думаю, у відповіді Зеленського було трохи сарказму, коли він говорив, що потрібно щоранку після пробудження дзвонити Бену Воллесу і дякувати йому. Я не думаю, що це здоровий сарказм. Мені здається, нам не слід показувати росіянам, що між нами є щось таке. Вони повинні знати, що ми працюємо разом", – сказав посол.

Пристайко зазначив, що в разі необхідності Бен Уоллес може зателефонувати йому в посольство і обговорити будь-яке питання.

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Український дипломат також нагадав, що на початку Другої світової війни США теж були не дуже задоволені наполегливими проханнями про військову допомогу з боку Великобританії. Однак зрештою американським солдатам довелося самим вступити у війну на боці британців.

"Ми не очікуємо, що хтось буде воювати за нас. Ми просимо лише про військове спорядження", - сказав Пристайко.

Міністр оборони Британії хоче подяки

У кулуарах саміту НАТО, який відбувся у Вільнюсі, британський міністр оборони Бен Воллес поскаржився на те, що українці занадто наполегливо вимагають зброї і не дуже активно висловлюють подяку за поставки.

На своїй прес-конференції президент Зеленський з часткою сарказму прокоментував слова британського міністра:

"Ми завжди були вдячні і завжди вдячні. Я просто не знаю, як ми ще повинні дякувати. Можемо з ранку прокидатися і дякувати міністру (Бену Воллесу – УНІАН). Нехай він напише мені, як потрібно дякувати", – сказав Зеленський.

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