Президент України використовував "нездоровий сарказм", коли коментував бажання британського міністра оборони Бена Воллеса почути більше подяки від українців за військову допомогу. Таку думку висловив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю британському каналу Sky News.
"Я думаю, у відповіді Зеленського було трохи сарказму, коли він говорив, що потрібно щоранку після пробудження дзвонити Бену Воллесу і дякувати йому. Я не думаю, що це здоровий сарказм. Мені здається, нам не слід показувати росіянам, що між нами є щось таке. Вони повинні знати, що ми працюємо разом", – сказав посол.
Пристайко зазначив, що в разі необхідності Бен Уоллес може зателефонувати йому в посольство і обговорити будь-яке питання.
Український дипломат також нагадав, що на початку Другої світової війни США теж були не дуже задоволені наполегливими проханнями про військову допомогу з боку Великобританії. Однак зрештою американським солдатам довелося самим вступити у війну на боці британців.
"Ми не очікуємо, що хтось буде воювати за нас. Ми просимо лише про військове спорядження", - сказав Пристайко.
Міністр оборони Британії хоче подяки
У кулуарах саміту НАТО, який відбувся у Вільнюсі, британський міністр оборони Бен Воллес поскаржився на те, що українці занадто наполегливо вимагають зброї і не дуже активно висловлюють подяку за поставки.
На своїй прес-конференції президент Зеленський з часткою сарказму прокоментував слова британського міністра:
"Ми завжди були вдячні і завжди вдячні. Я просто не знаю, як ми ще повинні дякувати. Можемо з ранку прокидатися і дякувати міністру (Бену Воллесу – УНІАН). Нехай він напише мені, як потрібно дякувати", – сказав Зеленський.