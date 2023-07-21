Пристайка також звільнено з посади постпреда України при Міжнародній морській організації.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Вадима Пристайка зпосади посла України у Великобританії. Кілька днів тому Пристайко назвав "нездоровим сарказмом" слова президента про те, що він може дякувати за військову допомогу міністру оборони Британії Бену Воллесу хоч щоранку.

Відповідний указ №442/2023 від 21 липня опублікований на сайті глави держави.

"Звільнити Пристайка Вадима Володимировича з посади надзвичайного і повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії", - йдеться у текст указу.

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Також Пристайка звільнено з посади постійного представника України при Міжнародній морській організації (IMO), яку він обіймав за сумісництвом.

Наразі УНІАН намагається отримати коментар від Офісу президента щодо причин такого рішення.

Що передувало звільненню Пристайка

Пристайко був призначений послом у Великій Британії в липні 2020 року. До цього він очілював Міністерство закордонних справ України та обіймав посаду віце-прем’єра з європейської та євроатлантичної інтеграції.

Як відомо, нещодавно міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що Україна нібито має більше дякувати західним партнерам за надану ними військову допомогу.

Коментуючи цю заяву, президент Зеленський саркастично заявив: "Можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто".

Водночас, згодом ситуацію прокоментував й Пристайко, назвавши такі слова Зеленського "нездоровим сарказмом".

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