Депутати мають отримувати роз’яснення МЗС щодо зовнішньополітичного курсу України або погоджені МЗС тези своїх офіційних заяв, коментарів.

Народні депутати з нового року для виїзду за кордон у відрядження повинні отримувати від Міністерства закордонних справ "тези" для офіційних заяв та коментарів. Про це пише LIGA.net, посилаючись на розпорядження спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука від 29 грудня 2023 року, яке є у розпорядженні видання.

Зокрема, у документі йдеться, що заява нардепа про закордонне відрядження може не розглядатись, якщо під час попереднього виїзду депутат до початку відрядження не отримав "роз’яснення МЗС щодо зовнішньополітичного курсу України або погоджені МЗС тези офіційних заяв, коментарів народного депутата щодо реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин з питань, пов’язаних з темою відрядження за кордон".

Також причинами для відмови у розгляді заяви можуть бути порушення строку перебування у попередньому відрядженні, самовільна зміна країни, перебування в інших країнах або неподання звіту після повернення.

Відео дня

Також у документі вказано перелік осіб, які мають погодити заяву депутата на виїзд: це голова комітету Ради, до якого входить нардеп, голова фракції, голова депутатської групи, голова відповідної делегації Ради, а також перший заступник або заступник спікера парламенту. Після цих погоджень заява направляється Стефанчуку.

Виїзд народних депутатів за кордон

Раніше повідомлялося, що правоохоронці розслідують законність виїзду народного депутата України за кордон, він був у "відрядженнях" місяцями. Йдеться про народного депутата України, який обирався від нині забороненої партії "Опозиційна платформа – за життя" Віталія Борта.

На початку грудня керівництво Верховної Ради не надало дозвіл на закордонне відрядження народного депутата України, голови партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, бо він мав стати інструментом в руках російських спецслужб.

Вас також можуть зацікавити новини: