У спецслужбі розповіли про заплановану зустріч Порошенка з Орбаном.

Керівництво Верховної Ради не надало дозвіл на закордонне відрядження народного депутата України, голови партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, бо він мав стати інструментом в руках російських спецслужб.

Про це повідомляє Служба безпеки України. У повідомленні зазначається, що СБУ та розвідувальні органи України отримали інформацію про підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, спрямованих проти України. "Головна мета ворога - знизити підтримку іноземних партнерів та спробувати розколоти українське суспільство зсередини", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що, за задумом спецслужб РФ, проведення широкомасштабної ІПСО має призвести до зміни настроїв в країнах-партнерах антиросійської коаліції та спонукатиме представників українського політикуму до проголошення наративів щодо необхідності переговорного процесу з РФ на умовах заморожування війни. Такі заяви спеціальні служби РФ планували активно підтримати через проросійські політичні сили іноземних країн. Також передбачалося залучення до ІПСО окремих українських політиків під час їх відвідин третіх країн.

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"За отриманими контррозвідувальними даними, саме в цьому контексті можна розглядати інформацію щодо запланованої зустрічі голови партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка з прем’єр-міністром Віктором Орбаном, який системно висловлює антиукраїнську позицію, є "другом Путіна" і закликає зняти санкції з РФ. Цю зустріч (як і інші "робочі зустрічі" вітчизняних політиків з представниками держав, які транслюють проросійські наративи) РФ планувала використати в своїх ІПСО проти України", - повідомляє СБУ.

При цьому зазначає, що звернулася до Офісу президента, Кабінету міністрів та Верховної Ради України із пропозицією врахувати інформацію про плани ворога під час організації та погодження закордонних відряджень українських делегацій.

"Тож керівництво Верховної Ради не надало дозвіл на закордонне відрядження українському депутату, який мав стати інструментом в руках російських спецслужб", - наголошують в СБУ.

У центрі уваги Порошенко - новини, які сьогодні варто знати:

Як повідомляв УНІАН, вчора, 1 грудня, п’ятий президент України, а нині народний депутат України Петро Порошенко показав відео, де українські прикордонники відмовилися випустити його у закордонне відрядження до Польщі та США.

Водночас працівники Державної прикордонної служби України зазначили, що його відрядження скасоване Верховною Радою.

Пізніше зазначалося, що відрядження було підписано головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком, а скасовано першим заступником голови ВР Олександром Корнієнком. Він додав, що відрядження Порошенка скасував після отримання листа з грифом "Для службового користування", зміст якого не може розголошувати.

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