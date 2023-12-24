Фігуранти справи не з’являлися на військову службу, проте отримували грошове забезпечення із частини.

Керівника апарату Київської міської військової адміністрації викрили на допомозі столичним депутатам-ухилянтам. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Як зазначають правоохоронці, посадовець незаконно скеровував депутатів з військової частини у "відрядження" до столичної військової адміністрації. Зокрема, він сприяв оформленню такого "відрядження" трьом депутатам з Києва, а також одному з їхніх помічників.

"Незаконному перебуванню у КМВА сприяв командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією. Фігуранти впродовж майже року не з’являлись на військову службу, проте отримували грошове забезпечення із частини", – йдеться у повідомленні.

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У ДБР зауважили, що ще в серпні 2023 року усім чотирьом фігурантам справи було повідомлено про підозру в ухиленні від несення обов’язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України).

Тепер про підозру за цими ж статтями повідомлено і чиновнику КМВА, який сприяв оформленню липових відряджень. Санкція цих статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Ухилення від військової служби: інші новини

Від початку російського вторгнення в Україну чоловікам призовного віку офіційно заборонено виїжджати за кордон, за винятком кількох категорій. Аби перетнути кордон вони вдаються до різних методів.

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