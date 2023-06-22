Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому високопосадовцю правоохоронного органу, який "забув" задекларувати мільйонні статки. Про це йдеться у повідомленні на сайті Бюро.
Зазначається, що йдеться про колишнього першого заступника департаменту одного з центральних правоохоронних органів. Він підозрюється у декларуванні недостовірної інформації на мільйони гривень.
"Полковник під час перебування на посаді та після звільнення із правоохоронного органу мав на банківських рахунках в національній та іноземній валютах понад 12 млн грн. Проте, чоловік умисно не відобразив ці статки у своїй декларації", - зауважили у ДБР.
Так, екс-правоохоронець підозрюється у декларуванні недостовірної інформації, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 2000 прожиткових мінімумів (ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.
Водночас на сайті Офісу генпрокурора зазначається, що за їхнього процесуального керівництва про підозру у декларуванні недостовірної інформації повідомлено колишньому першому заступнику начальника Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про Андрія Аносова.
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