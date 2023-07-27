Законопроект передбачає, що декларації про доходи мають бути подані не тільки за цей рік, але і за всі попередні.

Верховна Рада прийняла за основу законопроект про відновлення е-декларування, про що у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Рада підтримала у першому читанні відновлення е-декларування. За законопроект №9534 за основу – 299 голосів", - зазначив він.

За словами Железняка, законопроект передбачає, що декларації мають бути подані не тільки за цей рік, але і за всі попередні.

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Також він зазначив, що суб’єктам декларування, які виконують завдання в інтересах національної безпеки чи перебувають на територіях, які постраждали від військової агресії Російської Федерації проти України, є певні особливості:

вони подають декларацію протягом 90 днів з дня припинення або скасування воєнного стану;

з дня визначення дати завершення бойових дій;

з дня завершення тимчасової окупації для тимчасово окупованих територій, на яких особа перебуває;

з дня повернення до пункту постійної дислокації чи місця постійної роботи (крім ротації).

Щодо відомостей по майну потрібно уточнювати дані про необхідність декларування об’єкта, що перебував у володінні.

"Він вказується в декларації, якщо перебував у володінні або користуванні у сукупності не менше 183 календарних днів за звітний період та/або два місяці, що передували закінченню звітного періоду, та ринкова вартість користування таким об’єктом (незалежно від того чи користування платне або безоплатне) протягом періоду його користування перевищує 50 прожиткових мінімумів (наприклад, за 2022 рік це становитиме 124 050 грн)", - зазначив Железняк.

Також він додав, що на період до припинення або скасування воєнного стану у Єдиному державному реєстрі декларації будуть відображатись у відкритому доступі, проте без реєстраційного номера облікової картки платника податків або номера паспорта громадянина України, місця проживання, дати народження фізосіб та місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації. Також в них не відображатимуться номера рахунку в банківській чи іншій фінансовій установі, відомості про населені пункти, де розташовані об’єкти, які зазначаються у декларації, або де розташоване місце фактичного проживання, зареєстроване місце проживання, а також ПІБ всіх інших осіб зазначених у декларації, крім власне суб’єкта декларування.

Декларування в Україні

Через повномасштабне російське вторгнення в Україні призупинили обов’язкове декларування, а посадовці та депутати отримали можливість подавати електронні декларації про доходи лише за бажанням.

Станом на кінець лютого 2023 року декларації про доходи за 2021 рік подали лише 28 народних депутатів, один міністр, два працівники Офісу президента України та один працівник Офісу генпрокурора.

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