Наступного тижня велика делегація на чолі з головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією відбуває до США.

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко зазначає, що наразі у відрядженнях за кордоном перебуває близько 15 народних депутатів.

Як зазначається у повідомленні на сайті парламенту, про це він сказав в ефірі "Радіо НВ".

Корнієнко зазначив, що нині частина народних депутатів перебуває у відрядженнях в країнах Європи.

"Багато депутатів зараз за кордоном: наразі приблизно 15 осіб. Наступного тижня буде ще більше, тому що у нас дуже велика делегація на чолі з Давидом Арахамією відбуває до США", - розповів він.

Перший віце-спікер зауважив, що зменшення кількості делегацій з інших країн до України та збільшення закордонних поїздок українських депутатів зумовлене насамперед труднощами у логістиці, які виникли внаслідок воєнних дій.

"Раніше цих поїздок було рівно вдвічі менше, адже половина цих людей приїжджала до Києва, в Україну. Зараз вони не можуть так їздити, бо наявні проблеми з логістикою: до Києва доїхати - це півтори-дві доби через Польщу та інші країни, тому прибувають лише перші особи - спікери, міністри або президенти. А різного рівня делегації зараз не приїжджають, відповідно, ми маємо їздити до них", - зазначив Корнієнко.

Крім того, він акцентував увагу на винятковій необхідності подібних відряджень. "Кандидатство до Євросоюзу, насамперед збройна підтримка, фінансова допомога - нізвідки не візьмуться. Для цього потрібно їздити", - наголосив він.

Корнієнко також додав, що за першої ж змоги парламент повернеться до довоєнного режиму роботи. "Якщо відповідні органи дадуть безпекове "зелене світло", ми одразу повернемося", - сказав він.

Зазначимо, через дію воєнного стану та мобілізацію більшість чоловіків в Україні не мають можливості виїжджати за кордон. Нещодавно у МВС запропонували зробити виїзд чоловіків призовного віку "платним". На думку радника міністра внутрішніх справ України Віктора Андрусіва, чоловіки повинні сплатити до держави страховий внесок. Мовиться про 3-5 тисяч доларів. Лише в такому разі вони зможуть перетнути кордон.