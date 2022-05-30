Віктор Андрусів запропонував ввести "страховий внесок".

Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів запропонував ввести страховий внесок для чоловіків, які хочуть виїхати за кордон під час воєнного стану. Він констатував, що російсько-українська війна затягнеться на довго

Про це радник глави МВС у своєму Telegram-каналі.

"Щодо виїзду чоловіків за кордон. Так, на жаль, війна на довго. І нам потрібно буде мобілізувати не одну сотню тисяч солдатів. Але питання виїзду - це не заборонити або дозволити. Це питання як їхати. Я пропоную внести страховий внесок, наприклад, 3-5 тисяч доларів і вільний виїзд для того, хто його вніс. У будь-якому випадку тотальна заборона шкодить нам ще більше", - йдеться в повідомленні.

За його словами, заборона на виїзд створює багато проблем, тому необхідно змінити підхід до регулювання виїзду

"Дві історії моїх знайомих. Один мав засіяти сотню тисяч гектар, але не мав дизеля. Знайшов у Румунії, але не міг відправити за ним українців. В результаті він найняв молдаван, які довезли в Україну, а потім тут переливали та доставляли на місце, оскільки молдавани не хотіли їхати в область з бойовими діями. Друга історія, знайомий до війни, не встиг підписати договір на постачання нашої продукції до Німеччини на кілька мільйонів доларів. Вже три місяці він не може виїхати й підписати договір, що дозволяє йому врятувати 300 робочих місць", - підсумував Андрусів.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ вдерлася в незалежну Україну. Почалися обстріли і бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

З перших днів вторгнення можна було виїхати з країни за внутрішнім паспортом України. Водночас була введена повна заборона на виїзд чоловіків з України, який діє на період воєнного стану.

18 травня стало відомо, що воєнний стан продовжили ще на три місяці. Раніше Рада продовжувала дію воєнного стану на 30 днів.

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