Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів запропонував ввести страховий внесок для чоловіків, які хочуть виїхати за кордон під час воєнного стану. Він констатував, що російсько-українська війна затягнеться на довго
Про це радник глави МВС у своєму Telegram-каналі.
"Щодо виїзду чоловіків за кордон. Так, на жаль, війна на довго. І нам потрібно буде мобілізувати не одну сотню тисяч солдатів. Але питання виїзду - це не заборонити або дозволити. Це питання як їхати. Я пропоную внести страховий внесок, наприклад, 3-5 тисяч доларів і вільний виїзд для того, хто його вніс. У будь-якому випадку тотальна заборона шкодить нам ще більше", - йдеться в повідомленні.
За його словами, заборона на виїзд створює багато проблем, тому необхідно змінити підхід до регулювання виїзду
"Дві історії моїх знайомих. Один мав засіяти сотню тисяч гектар, але не мав дизеля. Знайшов у Румунії, але не міг відправити за ним українців. В результаті він найняв молдаван, які довезли в Україну, а потім тут переливали та доставляли на місце, оскільки молдавани не хотіли їхати в область з бойовими діями. Друга історія, знайомий до війни, не встиг підписати договір на постачання нашої продукції до Німеччини на кілька мільйонів доларів. Вже три місяці він не може виїхати й підписати договір, що дозволяє йому врятувати 300 робочих місць", - підсумував Андрусів.
Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ вдерлася в незалежну Україну. Почалися обстріли і бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
З перших днів вторгнення можна було виїхати з країни за внутрішнім паспортом України. Водночас була введена повна заборона на виїзд чоловіків з України, який діє на період воєнного стану.
18 травня стало відомо, що воєнний стан продовжили ще на три місяці. Раніше Рада продовжувала дію воєнного стану на 30 днів.