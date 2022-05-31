Діячі Російської православної церкви системно й активно підтримують війну РФ проти України, легітимізують вторгнення військ та геноцид українців.

Народні депутати проголосувавли за звернення до РНБО про запровадження санкцій проти керівника Російської православної церкви патріарха Кирила та ще семи представників цієї церкви.

Як повідомив у Telegram народний депутат України Ярослав Железняк, за постанову "Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) проти представників Російської православної церкви" (№ 7332) проголосувало 292 народних депутати.

У пояснювальній записці до постанови сказано, що серед церковних діячів, які системно та активно підтримують війну проти України, легітимізують вторгнення військ та геноцид українців Збройними силами Російської Федерації, є: 16-й патріарх Московський і всієї Русі Кирило (Володимир Гундяєв), керівник відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦ митрополит Волоколамський Іларіон (Григорій Алфеєв, на прізвище батька – Дашевський), заступник керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ протоієрей Микола Балашов і митрополит Псковський та Пороховський РПЦ Тихон (Георгій Шевкунов), котрий є відомим як духівник Володимира Путіна та особа, наближена до спецслужб Росії.

Депутати пропонуватимуть Раді національної безпеки та оборони України запровадити ряд санкцій до цих осіб, серед яких:

заборона на в’їзд та блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

обмеження торговельних операцій;

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;

позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;

заборона на набуття у власність земельних ділянок.

У пояснювальній записці сказано, що зібрано багато фактів злочинної діяльності представниками РПЦ. Зазначається, що, зокрема, патріарх Кирило неодноразово висловлювався на підтримку проведення так званої "спеціальної операції" на території України. Зокрема, 3 квітня під час богослужіння в храмі Христа Спасителя Кирило благословив російську армію РФ на збройну агресію проти України, а також заявив, що все це "несе добро та справедливість".

Також у документі зазначається, що митрополит Балашов разом з МЗС Росії та спецслужбами цієї країни просуває ідеологію "руського міра" та безпосередньо керують українським напрямом активності Московської патріархії. На міжнародних конференціях ОБСЄ Балашов давав брехливі свідчення про нібито переслідування УПЦ(МП).

Також ВР пропонує внести до списку підсанкційних ще чотирьох представників РПЦ, зокрема, архієпископа Сиктивкарського та Комі-Зирянського РПЦ Питирима (Павло Волочков), протоієрея РПЦ, письменника, Артемія Володимиріва, митрофорного протоієрея РПЦ, телеведучого Андрія Ткачова, заслуженого професора Московської православної духовної академії та семінарії РПЦ Олексія Осипова.

Раніше Українська Православна Церква заявила про повну самостійність та незалежність від Російської Православної церкви. Відповідне рішення прийняв Собор.

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