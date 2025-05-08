Зеленський назвав парад в Москві 9 травня актом цинізму брехні і жовчі.

Росія це зло, з яким треба боротися на полі бою, на дипломатичній арені, в економічному просторі, щоб дійсно "ніколи знову" не повторилася війна, або світу доведеться проводити денацифікацію і демілітаризацію Росії.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму зверненні з нагоди дня пам’яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні 1939- 1945 років.

Він зазначив, що три роки тому як колись над Києвом знову заревіла сирена повітряної тривоги і зло пішло на українську землю 24 лютого 2022 року.

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За його словами, є різниця між росіянами і українцями. "Цю різницю Росія показує кожного 9 травня – різницю між життям на Майдані незалежності і парадом страху на красній площі - колони з танків, маршируючі коробки вбивць, перевдягнута масовка, напівживі обличчя, які звисока прийматимуть цю ходу. Секта під назвою "Можем повторить". Ви повторили все те зло. Україна і весь світ це побачив", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що завтра про звірства нацистів буде говорити організатор братських могил у Бучі, а про блокаду Ленінграду казатимуть саме ті, хто влаштував блокаду Маріуполя.

"Буде парад цинізму. Інакше й не назвеш. Парад жовчі і брехні. Так ніби не десятки держав – союзників, а особисто Путін перемагав нацизм, наче він своїми руками підіймав прапор перемоги над Рейстагом у Берліні. Слава богу Україна вирвалася з цього болота і не забула, що 80 років тому з нацизмом боролися десятки народів і понад 8 млн українців, на жаль, загинуло в цій боротьбі", - наголосив Зеленський.

Зеленський зазначив, що у нього воював дідусь. При цьому додав, що сьогодні майже кожна українська родина має героя, який боровся чи бореться з новим злом.

Зеленський показав місце пам’яті за загиблими у російсько-українській війні на Майдані незалежності в Києві, де майорять українські прапорці, портрети загиблих, свічки. Президент України там вітався з людьми, розмовляв, відповідав на привітання "Слава Україні" та "Героям слава".

За його словами, це ще один доказ прірви зі злом. "Для них ідол – дід на Красній площі, що забрав життя мільйонів, а для нас – герої, які серед нас", - наголосив він. Він наголосив, що кожен з українців хоче, щоб настала перемога.

"Ми за це боремося і розуміємо, що для цього потрібно – або Росія має радикально змінитися або ж змінюватися доведеться світу. Але так як світ зробив це 80 років тому, коли всім нарешті стало очевидно, що умиротворювати зло не можливо, з ним треба боротися", - наголосив президент.

Парад у Москві

Оглядач британської газети Times Роджер Боєс зазначав, що російський диктатор Володимир Путін хоче видати парад 9 травня у Москві за доказ того, що "Кремль досі сильний".

Він зазначив, що 9 травня союзники Путіна зберуться на Червоній площі, стримано поглядаючи в небо в очікуванні українського безпілотника, що може прорватися крізь московську ППО.

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