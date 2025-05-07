За озброєнням Росії уважно спостерігатиме світ, який переозброюється. Це може стати не порятунком, а передвісником катастрофи, каже експерт.

Російський диктатор Володимир Путін хоче видати парад 9 травня у Москві за доказ того, що "Кремль досі сильний". Втім, цю подію також можна розглядати як демонстрацію втоми від війни, пише оглядач британської газети Times Роджер Боєс.

У цю п’ятницю союзники Путіна зберуться на Червоній площі, стримано поглядаючи в небо — в очікуванні українського безпілотника, що може прорватися крізь московську ППО. Після трьох років війни російська армія знекровлена, і парад стає не стільки святом, скільки про "силу Кремля".

Важливість події полягає не в парадному блиску, а в натяку на небезпеку. Один із гостей, Ніколас Мадуро, вже мав досвід атаки безпілотником у 2018 році. Аналітики тим часом оцінюватимуть модернізацію Т-72, "Іскандерів-М" і мобільних міжконтинентальних ракет — ядерна Росія демонструватиме готовність до війни з НАТО.

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Боєс пише:

"Росія може бути втомлена від війни, але вона залишається готовою до війни".

Глобальні зрушення

Попри очікування на можливу зміну позиції Вашингтона щодо України, адміністрація США посилює оборону, готуючись до конфлікту з Китаєм. Це підриває амбіції Путіна як союзника Сі Цзіньпіна, хоча китайська почесна варта в Москві свідчить про триваючу військову координацію.

Європа, зі свого боку, мобілізує ресурси: після вторгнення в Україну військові витрати Німеччини зросли майже на 30%, перевищивши навіть витрати Великої Британії. Це результат обіцянок канцлера Шольца, і наступник Фрідріх Мерц уже дав старт новій гонці озброєнь:

"Оливковий колір став новим зеленим", - зазначає один німецький інвестор.

Європейські лідери бачать у цьому не лише економічну можливість, але й стратегічну необхідність. Неназваний французький чиновник каже:

"Ми не можемо дозволити іншим гравцям вирішувати питання нашої оборони на відстані".

Промисловість та стратегія: чи встигає Захід?

Компанії як Rheinmetall різко нарощують виробництво боєприпасів, прагнучи позбутися залежності від Китаю в ланцюгах постачання. НАТО готується до саміту, де члени оцінять: чи достатньо швидко Європа переозброюється, аби самостійно стримувати Росію?

Стратегія Трампа кардинально інша, ніж у Рейгана. США не готові до повноцінної воєнної економіки: при споживанні Україною до 15 000 снарядів на день, виробництво США забезпечує лише 40 000 на місяць.

"Чи вигідно США розширюватися до повноцінної воєнної економіки? Ймовірно, ні", - пише оглядач.

Більш реалістична мета — ослабити союз Росії з Китаєм. У разі української капітуляції Москва отримала б свободу дистанціюватися від Пекіна.

Парад у Москві — це водночас і демонстрація м’язів, і спроба відволікання. Справжня загроза для США може йти з моря, зокрема з боку Китаю, чия суднобудівна промисловість у 200 разів більша за американську.

Але найгірше — це неконтрольоване розширення зон конфліктів: від Ізраїлю до Ірану, від Індії до Пакистану. Історія 20-го століття застерігає — переозброєння може бути не порятунком, а передвісником катастрофи.

Парад в Москві на 9 травня

У Кремлі заявили, що на путінський парад у Москві завітають представники 29 країн світу. Зокрема, там чекають на представників Китаю, Єгипту, Казахстану, Азербайджану, Білорусі та інших країн.

Примітно, що Путін в односторонньому порядку оголошував про триденне перемирʼя з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня. Україна на цю пропозицію не погодилася.

WP допускає, що на 9 травня Сили оборони України можуть атакувати російські регіони, але не саму Москву. Зазначається, що шанси на успіх такої операції не будуть великими, з огляду на те, що Росія стягує на захист своєї столиці засоби ППО.

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