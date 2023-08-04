Вже відомі дві кандидатури на заміну Дмитру Кулебі.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба може піти у відставку. В Офісі президента знизили довіру до 42-річного дипломата.

Як пише ZN.UA, хоч президент Володимир Зеленський і прихильний до Кулеби, але вплив очільника МЗС знизився у питаннях призначень послів та у сфері ухвалень зовнішньополітичних рішень.

"Причина зменшення впливу міністра закордонних справ - у тому, що президентський консильєрі Єрмак вбачає в Кулебі конкурента не лише на зовнішньополітичному треку, а й у постачанні інформації для Зеленського", - інформує видання.

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Замінити Кулебу може заступник голови ОП Андрій Сибіга. Альтернативний кандидат - голова комітету парламенту з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

"Призначення Мережка новим очільником МЗС продемонструє, що недовіра президента до дипслужби триває, але ця постать цілком влаштовує Єрмака лояльністю", - зауважив оглядач видання.

Нагадаємо, що колишній голова МЗС Вадим Пристайко втратив посаду посла України у Великій Британії після слів про "нездоровий сарказм Зеленського".

Дмитро Кулеба: кар'єра

Кулеба очолив МЗС у березні 2020 році, замінивши на цьому посту Пристайка. Його батько, Іван Кулеба, відомий український дипломат, який працював послом України у Вірменії.

Кулеба-молодший в уряді Олексія Гончарука був віце-прем'єр-міністром з питань євроінтеграції та євроатлантичної інтеграції.

У 2016 році Кулебу призначили Постійним представником України в Раді Європи.

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