Очільник білоруського товариства Червоного Хреста Дмитро Шевцов заявив, що його організація брала і буде брати участь у депортації українських дітей.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт очільника білоруського товариства Червоного Хреста Дмитра Шевцова за незаконну депортацію дітей.

Міністр пояснив у Twitter, що Шевцов сам публічно зізнався у причетності до цього злочину. Кулеба наголосив, що всі причетні до викрадання українських дітей мають бути притягнуті до відповідальності.

Як пише білоруське видання "Зеркало", очільник організації під час чергової поїздки на тимчасово окуповані території Донбасу у репортажі для телеканалу Беларусь 1 зізнався, що білоруський Червоний Хрест бере участь у вивезенні дітей з України.

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"Мене до глибини душі обурив той факт, що люди, гадаю, у міру своїх хворобливих думок вважають, що так логічно чинити – коли звинуватили Білорусь у тому, що ми викрадаємо дітей, які приїжджають до нас на оздоровлення. І чесно кажучи, річ у тім, що і білоруський Червоний Хрест брав у цьому – бере і братиме – активну участь", – заявив тоді Шевцов.

Однак зараз репортажу Беларусь 1, на який посилаються "Зеркало" та інші ЗМІ, в YouTube немає.

Депортація українських дітей - що відомо

Станом на травень 2023 року на територію РФ було депортовано щонайменше 19 393 дитини - саме стільки імен було встановлено Україною, однак вкрадених дітей набагато більше.

Маленьких українців вивозять також і в Білорусь. Там навіть проводять ідеологічну обробку. Днями з'явилося відео з табору "Діброва", в якому білоруські співачки Олександра і Валентина Груздеви заявляли дітям: "щоб Байден здох... Зеленський теж, а Путін процвітав і взяв під свій контроль всю Україну".

За даними білоруських опозиціонерів, вивезені нібито на відпочинок у Білорусь українські діти не повертаються назад, їх сліди губляться на території Росії.

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