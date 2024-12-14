При цьому він не уточнив, чи йдеться про території України, чи інших країн, але говорив про нацистів у Європі.

Росія може захопити більше чужих територій. Про це прямо заявив колишній президент РФ, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

Так, виступаючи на партійному з'їзді "Единой России", він заявив, що "неонацизм знову підняв голову в Європі" і що "Росія повинна знищити ворога без найменшого шансу на реванш".

Потім Медведєв розповів, як окуповані регіони України, які він назвав "Новоросією", отримують допомогу в рамках державної програми розвитку "нових регіонів".

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"Цей досвід може бути затребуваний і далі, у разі якщо у складі нашої країни ще з'являться нові, але дуже близькі нам регіони, адже це можливо", - сказав Медведєв залу, який аплодував.

Інші нещодавні заяви Медведєва

Як писав УНІАН, раніше Медведєв опублікував статтю, в якій знову розповів про те, що України ніколи не існувало, а українці - це просто зіпсовані росіяни. Також він пообіцяв знищити Україну.

Також ми розповідали, як Медведєв скаржився на те, що Захід перестав боятися російських ядерних погроз. Тому він про всяк випадок вкотре пообіцяв знищити Київ ядерною зброєю.

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