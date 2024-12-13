Він хоче, щоб українці "втихомирили гординю інакшості".

Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що Україна або вибере РФ, або зникне.

У своїй статті для International Affairs Journal він знову повторив тези російської пропаганди, що України та українців ніколи не існувало, а жителі країни всього лише "окраїнізовані росіяни". При цьому він запевняє, що росіяни й українці "один народ":

"Сьогодні перед Україною стоїть вибір - бути з Росією або зовсім зникнути з карти світу. При цьому від українців не потрібно класти "ні душу, ні тіло" за свою свободу. Їм слід втихомирити гординю "інакшості", відмовитися від протиставлення себе загальноросійському проєкту і вигнати демонів політичного українства".

Медведєв вважає, що Москва повинна закріпити в суспільній свідомості українців, що Росія для них "незамінна" в культурному, мовному та політичному планах.

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"Якщо ж так звана Україна продовжить слідувати агресивним русофобським курсом, вона назавжди зникне з карти світу так само, як випарувався колись маріонетковий суб'єкт Маньчжоу-Го, штучно створений мілітарною Японією як проксі-сила на території Китаю", - ідеться в статті.

Роспропаганда про Україну

Як відомо, російська пропаганда постійно робить різкі заяви про українців. На початку повномасштабного вторгнення вони кричали, що "захищають" і "рятують" мешканців країни, проте незабаром почали розповідати, що величезна кількість українців "заражені нацизмом".

Минулого року пропагандист Антон Красовський заявив в ефірі "RT", що українських дітей потрібно топити в річці каналу і спалювати в будинках.

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