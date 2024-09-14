Кремль намагається всіма силами не допустити зняття обмежень на удари західними ракетами вглиб РФ.

Кремль повернувся до риторики погроз ядерною війною, прагнучи запобігти зняттю заборони на ракетні удари вглиб Росії. Відповідну заяву у своєму Телеграм зробив заступник секретаря Радбезу РФ, експрезидент країни-агресора Дмитро Медведєв.

Спершу він поскаржився на те, що Захід не сприймає всерйоз постійні погрози з Москви - явні та завуальовані. Зокрема Медведєва засмучує, що Захід не вірить у можливість застосування Москвою ядерної зброї, оскільки самій Росії це не принесе нічого хорошого.

"Що тут скажеш: ядерний конфлікт дійсно нікому не потрібен. Це дуже погана історія з важким результатом. (...) Однак пихаті англосаксонські недоноски не хочуть визнати одного: будь-якому терпінню приходить кінець. (...) І ось тоді все. Гігантська сіра розплавлена пляма на місці маті містом русскимъ. Holy shit! Це неможливо, але це сталося", - написав Медведєв.

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Які вигоди і які наслідки принесе для Росії знищення Києва разом із населенням, Медведєв знову забув згадати.

Захід може зняти обмеження на глибокі удари по РФ

Як писав УНІАН, останніми днями різко активізувалися розмови про те, що Захід може зняти заборону для України на удари західними ракетами вглиб російської території. Зокрема за даними The Guardian, заборону, можливо, вже знято, просто про це не оголошують публічно.

Тим часом, Росія відчайдушно намагається показати, що почне війну з усім НАТО одразу, якщо Україні дозволять бити західними ракетами вглиб її території. Те, що Росія при цьому не здатна впоратися навіть з однією Україною, обмеженою у зброї та можливостях її застосування, навмисно залишається за дужками.

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