Португальський президент Марселу Ребелу де Соза прибув до Києва вперше.

Президент Литви Гітанас Науседа прибув до Києва вранці 23 серпня для участі у святкуванні завтрашнього Дня незалежності України.

Про свій приїзд до української столиці литовський президент повідомив у соцмережі. "Повернувся до Києва, щоб відсвяткувати День незалежності України разом з братнім українським народом. Перемога України вже близько! Литва буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно!", - прокоментував свій візит Науседа.

Також у Київ сьогодні приїхав президент Португалії Марселу Ребелу де Соза. Президент Португалії вже відвідав Бучу та вшанував пам'ять загиблих під час російської окупації.

Португальський президент прибув до української столиці потягом разом з міністром закордонних справ Жоау Гомешом Кравіньєю. Щодо мети візиту очільник країни зазначив, що вона полягає в підтвердженні португальської присутності, оскільки раніше прем'єр-міністр був тут, голова Асамблеї був тут, міністр закордонних справ був кілька разів, а тепер приїхав президент. "Португалія демонструє свою солідарність", – додав президент країни, передає CNN Portugal.

Він уточнив, що також візьме участь в урочистостях з нагоди 32-ї річниці незалежності України, вважаючи, що "цей рік є ще більш особливим".

Науседа в Україні

Литовський президент часто відвідує Україну і щоразу заявляє про незмінну підтримку нашої країни. Наприклад на початку року президент України Володимир Зеленський зустрівся у Львові з президентами Польщі Анджеєм Дудою та Литви Гінатасом Науседою. Свій крайній візит до Києва Науседа здійснював 28 червня.

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