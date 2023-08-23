Науседа прибув до Києва / Твіттер Науседи

Президент Литви Гітанас Науседа прибув до Києва вранці 23 серпня для участі у святкуванні завтрашнього Дня незалежності України.

Про свій приїзд до української столиці литовський президент повідомив у соцмережі. "Повернувся до Києва, щоб відсвяткувати День незалежності України разом з братнім українським народом. Перемога України вже близько! Литва буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно!", - прокоментував свій візит Науседа.

Також у Київ сьогодні приїхав президент Португалії Марселу Ребелу де Соза. Президент Португалії вже відвідав Бучу та вшанував пам'ять загиблих під час російської окупації.

фото журналіст Жоао Порфіріо

Португальський президент прибув до української столиці потягом разом з міністром закордонних справ Жоау Гомешом Кравіньєю. Щодо мети візиту очільник країни зазначив, що вона полягає в підтвердженні португальської присутності, оскільки раніше прем'єр-міністр був тут, голова Асамблеї був тут, міністр закордонних справ був кілька разів, а тепер приїхав президент. "Португалія демонструє свою солідарність", – додав президент країни, передає CNN Portugal.

Він уточнив, що також візьме участь в урочистостях з нагоди 32-ї річниці незалежності України, вважаючи, що "цей рік є ще більш особливим".

Науседа в Україні

Литовський президент часто відвідує Україну і щоразу заявляє про незмінну підтримку нашої країни. Наприклад на початку року президент України Володимир Зеленський зустрівся у Львові з президентами Польщі Анджеєм Дудою та Литви Гінатасом Науседою. Свій крайній візит до Києва Науседа здійснював 28 червня.

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