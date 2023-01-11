Візити двох іноземних лідерів не анонсувалися.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Львові з президентами Польщі Анджеєм Дудою та Литви Гінатасом Наусєдою.

Про переговори Зеленський повідомив у Telegram, хоч візити іноземних лідерів в Україну раніше не анонсувалися.

"З перших днів повномасштабного вторгнення ми відчуваємо підтримку наших братських народів Польщі та Литви. Вдячний Анджею Дуді та Гітанасу Наусєді за візит. Вдячний за допомогу нашому народу", - написав Зеленський, додавши кілька фото.

Відео дня

Водночас мер Львова Андрій Садовий додав, що попереднього разу місто приймав президентів України, Литви та Польщі ще у 2006 році. Тоді Львову виповнилося 750 років.

"Сьогодні в нас знову з офіційним візитом глави трьох держав. Але причина вже зовсім інша. Тристоронній міжнародний візит почали із вшанування пам’яті наших Героїв. Дуже важливо, що у такий непростий час для нашої країни Львів залишається місцем для дипломатичних перемовин та домовленостей, які сприятимуть нашій спільній перемозі", - зазначив Садовий.

У канцелярії Дуди зазначили, що у Львові лідери трьох країн сьогодні підписали Спільну декларацію Президентів Люблінського трикутника.

Під час візиту у Львів Дуда оголосив, що Польща в рамках міжнародної коаліції передасть Україні роту танків Leopard.

Зеленський у Львові

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент України Володимир Зеленський у середу, 11 січня 2023 року, розпочав свій візит до Львова.

Його візит стартував з вшанування пам'яті українських воїнів. Крім того, очільник держави провів координаційну нараду у Львові. Головна її тема – безпекова ситуація у північно-західних областях України. Так, обговорили стан облаштування охорони державного кордону, оперативну обстановку на кордоні з Республікою Білорусь та контрдиверсійні заходи на цих територіях.

Вас також можуть зацікавити новини: