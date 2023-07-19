Лідери відзначили, що необхідно розглядати різні варіанти.

Перебазування ПВК "Вагнер" Білорусь збільшує ризики гібридної війни. У міру збільшення кількості найманців у Білорусі Литва вживатиме додаткових заходів безпеки.

"Ми не можемо виключити якийсь сценарій гібридної війни, наприклад, спробу використовувати міграцію як зброю, і ми знаємо, що обидві наші країни, Латвія і Литва, страждають від спроб режиму Лукашенка використовувати міграцію як зброю. Тому будуть спроби впровадити найманців, а також використовувати їх у цій гібридній війні. Всі ці сценарії потрібно враховувати", – цитує Delfi президента Латвії Едгарса Рінкевічса.

За його словами, необхідно готуватися до різних сценаріїв.

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У свою чергу президент Литви Гітанас науседа зазначив, що "вагнерівці" можуть змінювати свої цілі в Білорусі.

"Ми часто говоримо про те, чи можна їх перемістити в тому чи іншому напрямку. Це не важливо, тому що плани можуть змінитися в будь-який момент, і сам факт того, що ці групи знаходяться так близько до наших кордонів, кордонів Латвії та Литви, створює додаткову небезпеку", - підкреслив політик.

ПВК "Вагнер" в Білорусі - останні новини

В останні кілька днів фіксується перекидання найманців ПВК "Вагнер" в Білорусь. Бойовики прямують в село мета, де розташований польовий табір.

19 липня по трасі Р43 з боку Рогачова в напрямку Бобруйська рухалася вже сьома колона ПВК "Вагнер".

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