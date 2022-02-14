Федеральний канцлер Німеччини відвідає Україну перед візитом до РФ.

В понеділок, 14 лютого, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц прибуде до України, де зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Після перемовин Шольц та Зеленський проведуть зустріч з представниками ЗМІ. Вона запланована на 14:20.

Україна має високі очікування щодо цього візиту. На брифінгу за результатами зустрічі політичних радників лідерів "нормандського формату" керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляв:

"Я думаю, що це буде дуже змістовний і насичений візит. Перший візит канцлера до України, його перемовини з президентом Зеленським".

Наступного дня, 15 лютого, німецький канцлер попрямує до Москви, де зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним. Очільник ОПУ також очікує, що у Шольца "будуть результативні перемовини в Москві".

Як повідомляє The Guardian з посиланням на джерела в уряді Німеччини, Шольц запропонує Путіну діалог і наполягатиме на "єдності ЄС, США та Великої Британії" в питанні щодо економічних санкцій.

Нагадаємо, 18 січня канцлер ФРН Олаф Шольц підтвердив, що уряд Німеччини не планує постачати зброю Україні, але намагатиметься дипломатичним шляхом запобігти вторгненню Російської Федерації в Україну.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що має намір продовжувати переконувати Німеччину надати згоду на постачання в Україну військової допомоги.

Вас також можуть зацікавити новини: