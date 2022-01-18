Німеччина в рамках переговорів працює над тим, аби нинішнє загострення припинилося, а територіальна цілісність України не опинилася під загрозою.

Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц підтвердив, що уряд Німеччини не планує постачати зброю Україні, але намагатиметься дипломатичним шляхом відвернути можливість вторгнення Російської Федерації в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Шольц сказав у Берліні на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Впродовж багатьох років німецький уряд дотримується конкретної стратегії, і ця стратегія стосується того, щоб не експортувати летальне озброєння. Ми не змінювали цієї стратегії, коли ми прийшли до влади і почали виконувати повноваження (після відходу від влади канцлера Ангели Меркель - УНІАН)", - заявив Шольц.

Зокрема, канцлер ФРН заявив, що його країна дотримувалася цієї політики в тому числі під час зустрічей в рамках Ради НАТО-Росія і Постійної ради ОБСЄ, під час двосторонніх перемовин США і РФ, а також в рамках перемовин у "нормандському форматі".

"Зараз ми повинні подумати, як забезпечити, аби нинішнє загострення припинилося, і як ми можемо здійснити це, аби територіальна цілісність України жодним чином не опинилася під загрозою, і що не буде воєнної агресії проти України і не буде жодних інших можливостей і засобів, коли хтось намагатиметься здобути політичні зміни за допомогою застосування сили", - сказав Шольц.

Канцлер зазначив, що саме над цим Німеччина зараз працює в рамках переговорів.

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Як повідомляв УНІАН, 14 грудня ЗМІ повідомили, що колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала продаж Україні зброї через Агенцію НАТО з підтримки і постачання. Крім того, повідомлялося, що цю можливість також блокували Нідерланди.

30 грудня нова міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що не підтримує постачання будь-якої зброї Україні. На її думку, "подальше воєнне загострення не принесе Україні більшої безпеки".

16 січня посол України в ФРН Андрій Мельник вкотре закликав Берлін надати Україні озброєння. За словами українського дипломата, небажання нового уряду Німеччини постачати зброю "дуже засмучує" на тлі нарощування сил РФ на кордоні з Україною. "Тепер настав момент істини, - хто є справжній друг", - підкреслив Мельник.

17 січня у Києві глава МЗС Німеччини заявила, що позиція Німеччини у питанні постачання в Україну зброї залишається незмінною.

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