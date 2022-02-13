Шольц повинен відвідати Москву у вівторок. Він стане одним з багатьох державних лідерів, які намагаються запобігти атаці Росії на Україну.

Німеччина не очікує конкретних результатів від переговорів канцлера Олафа Шольца і президента Росії Володимира Путіна, проте сподівається отримати інформацію про те, що Путін розраховує отримати в результаті розгортання військ на кордоні з Україною.

Про це повідомило джерело в уряді Німеччини, пише Голос Америки.

"Шольц повинен відвідати Москву у вівторок. Він стане одним з багатьох державних лідерів, які намагаються запобігти атаці Росії на Україну", - йдеться в повідомленні.

Джерело повідомило, що Шольц повідомить Путіну, що західні партнери єдині в тому, що будь-яка агресія призведе до введення "швидких, серйозних санкцій" щодо Росії.

"Він також підкреслить, що ми не тільки готові до діалогу, але ми наполягаємо на деескалації і відведення військ, чия концентрація може бути інтерпретована тільки єдиним чином – як загроза", – повідомило джерело.

Як повідомляв УНІАН, президент США Джозеф Байден 12 лютого в телефонній розмові з Путіним чітко дав зрозуміти, що якщо Росія здійснить подальше вторгнення в Україну, Сполучені Штати разом з союзниками і партнерами дадуть рішучу відповідь і накладуть на Росію швидкі і серйозні санкції.

Федеральний канцлер Німеччини Шольц 14 лютого відвідає Україну з першим офіційним візитом.

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