Підтримка топ-партій змінилася в межах статистичної похибки.

Рейтинг підтримки партій "Опозиційна платформа - За Життя", "Батьківщина" і "Європейська солідарність" серед громадян наближається до рейтингу "Слуги народу".

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 20-25 жовтня 2021 року методом особистих ("face-to-face") інтерв’ю.

Зокрема, якби вибори до парламенту відбувалися в кінці жовтня, до парламенту пройшли б 5 партій.

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Так, найбільшу підтримку отримали б партії "Слуга народу" (11,2% серед усіх респондентів і 18,3% серед тих, хто визначився з вибором), "Опозиційна платформа - За Життя" (10,4% серед усіх респондентів і 17% серед тих, хто визначився з вибором), "Батьківщина" (відповідно 9,4% і 15,4%), "Європейська солідарність" (9,2% і 15,1%) (різниця всіх чотирьох партій у межах статистичної похибки). Понад 5% має також партія "Сила і честь" (5,6% серед тих, хто визначився з вибором).

Трохи менше прохідного бар'єру мають потенційна партія (без назви) колишнього спікера парламенту Дмитра Разумкова (4,5%) і Радикальна партія Олега Ляшка (4,5%).

Як зазначають соціологи, у порівнянні з липнем підтримка топ-партій змінилася в межах похибки.

Як проводился опитування

Методом особистого ("face-to-face") інтерв’ю з використанням планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews) опитано 2028 респондентів, що мешкають у 103 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% — для показників близьких до 25%, 2,2% — для показників близьких до 12%, 1,5% — для показників близьких до 5%.

Як повідомляв УНІАН, за результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг", опублікованого 2 листопада, якби вибори проводилися найближчої неділі, до парламенту могли б потрапити до 9 партій. "Слугу народу" готові підтримати 20% виборців серед тих, хто буде голосувати та визначився з вибором, "Європейську солідарність" - 15,8% українців, "Опозиційну платформу – За життя" – 12%, "Батьківщину" - 10,9%.

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Автор: Віталій Саєнко