Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримала б політична партія "Слуга народу".

Прохідний 5-відсотковий бар'єр на імовірних виборах до Верховної Ради наразі долає шість партій.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 20 жовтня 2021 року.

Зокрема, якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримала б політична партія "Слуга народу" (за неї готові віддати свій голос 14% усіх опитаних або 21,6% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме).

За партію "Європейська солідарність" готові віддати свій голос відповідно 10% і 15,8% опитаних, за партію "Опозиційна платформа — За життя" - відповідно 8,1% і 12,9%, ВО "Батьківщина" - відповідно 7,4% і 11,1%, партію "Наші" - відповідно 3,9% і 6,4%, партію "Сила і честь" — відповідно 3,9% і 6%.

Також за партію "Українська стратегія Гройсмана" - відповідно 2,4% і 3,8%, партію "Громадянська позиція" - відповідно 2% і 2,9%, Радикальну партію Олега Ляшка — відповідно 1,9% і 2,5%, "Партію Сергія Притули" — відповідно 1,6% і 2,2%, ВО "Свобода" — відповідно 1,3% і 2%, "Партію Шарія" — відповідно 1,3% і 1,7%, партію "УДАР Віталія Кличка" — відповідно 0,8% і 1,1%, за кожну з інших політичних сил — менше 1% виборців.

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За даними соціологів, порівняно з кінцем липня-початком серпня 2021 року знизилася електоральна підтримка партії "Слуга народу" (з 17,1% до 14% серед усіх опитаних).

Порівняно з січнем 2021 року знизився рівень електоральної підтримки партії "Опозиційна платформа — За життя" (з 14,1% до 8,1% серед усіх опитаних), що частково може бути пояснено появою у списку партій, який пропонувався респондентам, партії "Наші", яка орієнтується на той же сегмент виборців, що й ОПЗЖ.

Разом з тим, порівняно з січнем 2021 року на статистично значущому рівні знизилася електоральна підтримка партії "Голос" (з 2,1% до 0,3% серед усіх опитаних) та "Опозиційного блоку" (з 0,9% до 0,3%), що також частково може бути пояснено появою в опитувальнику відповідно "Партії Сергія Притули" і партії "Наші".

Рівень електоральної підтримки інших політичних партій з початку цього року не змінився на статистично значущому рівні.

Як проводилось опитування

Дослідження проведене методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Соціологічне опитування проведене в рамках дослідницьких проєктів, що здійснюються Центром Разумкова за підтримки Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні.

Як повідомляв УНІАН, рейтинг підтримки Володимира Зеленського, Петра Порошенка і Юрія Бойка на імовірних виборах президента знизився, а Дмитра Разумкова - збільшився.

Автор: Віталій Саєнко