Україні прямо наказали не атакувати російські НПЗ, інакше будуть проблеми, - Зеленський

Україна вже кілька разів не отримувала інформацію від США про російські балістичні атаки.

Українські військові отримали від США пряму настійну рекомендацію не атакувати російські нафтопереробні заводи (НПЗ), інакше у Києва почнуться "проблеми з розвідкою".

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю для Financial Times, додавши, що США вже кілька разів не попереджали Україну про балістичні атаки росіян.

"Вони сказали, що на якомусь рівні це технологічні проблеми. Але на військовому рівні до цього вони говорили, що якщо ви не зупинитеся, ми заблокуємо розвідку. Це проблема. І коли це поєднується з рішенням Starlink, яке на 100% є рішенням американської сторони, разом це створює величезні проблеми", – наголосив Зеленський.

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Він додав, що одразу ж підтримав енергетичне перемирʼя після заяви Трампа і віддав відповідний наказ Силам оборони.

"Три дні ми не атакували жодну енергетику, дизель тощо в Росії. І три дні вони нападали на нас. Але якщо в четвер це була заправна станція та бензинова інфраструктура, то сьогодні вони безпосередньо напали на всю основну енергетичну інфраструктуру в Україні, здебільшого в столиці, а не лише в Харкові та інших містах. Але здебільшого балістика прилетіла в столицю. Вони це зробили", – зазначив Зеленський.

Також він сказав, що Україна зіткнулася з проблемами роботи системи Starlink. За словами президента, швидкість, на якій може працювати ця система, була примусово знижена. Тобто, за його словами, йдеться не про технічну проблему.

"Це була воля. Ми розуміємо, що відбувається, тому що це було скрізь. На території столиці, по всій Україні, де ми використовуємо Starlink. Також на полі бою, де ми використовуємо його для ударів середньої дальності, ми не могли прийняти рішення про його використання. Ми це бачили. Потім, коли ми доставляємо їжу та воду нашим солдатам. Коли у вас проблеми з логістикою, вам потрібно рятувати життя. Все інше в цей момент не має значення. І в цей самий момент ми використовуємо лише наші дрони, які можуть на високій швидкості доставляти їжу, воду та інші речі. Якщо швидкість буде повільною, їх знищать", – пояснив Зеленський.

Що цьому передувало

Нагадаємо, за даними джерела УНІАН в Міноборони, в Україні вже відновилася робота супутникового звʼязку Starshield, яка є частиною системи Starlink для військових цілей. Джерело зазначило, що наразі міністерство зʼясовує обставини.

Радник президента з технологічних інновацій у ЗСУ Сергій Бескрестнов, який повідомив про проблеми в роботі Starlink, раніше заявляв, що ця система треба Україні зокрема для протидії реактивним "Шахедам". За словами експерта, таким кроком США фактично позбавляє Україну одного з небагатьох шансів на захист країни від реактивних "Шахедів".

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