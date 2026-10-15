В Україні відновилася робота Starlink в русі, – Міноборони

Наразі зʼясовуються причини учорашніх обмежень.

В Україні відновилася робота супутникового звʼязку Starshield, яка є частиною системи Starlink для військових цілей. Про це повідомляють джерела в Міноборони.

"Станом на зараз робота Starshield у русі відновилася і продовжується, фіксуємо це по звітах від підрозділів. Міністерство оборони продовжує також комунікацію для зʼясування всіх причин та обставин вчорашніх обмежень", - заявили у відомстві.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 14 жовтня радник президента з технологічних інновацій у ЗСУ Сергій (Флеш) Бескрестнов повідомив про те, що компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху в Україні до 160 км за годину. Експерт наголосив, що ЗСУ не були попереджені про це завчасно. Він повʼязав це рішення з політичними питаннями.

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Пізніше "Флеш" заявив, що Україна використовувала звʼязок через Starlink зокрема в роботі дронів-перехоплювачів для збиття реактивних "Шахедів". Таким чином, наголосив він, США позбавляють Україну одного з небагатьох шансів на захист країни.

Як зазначав військовий експерт Павло Нарожний, Україна залежна від звʼязку Starlink відразу в кількох військових напрямках. Найбільше, на його думку, від обмежень могли постраждати українські удари на середню глибину. Також під питанням була робота морських дронів і розвідувальних БПЛА.

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