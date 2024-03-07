За його словами, через зволікання вирішення питання щодо постачання боєприпасів, Україна не може ефективно протистояти ворогу на фронті.

Голова Міністерства закордонних справ (МЗС) України Дмитро Кулеба наголосив, якщо Європа хоче, аби настав мир, вона має збільшити виробництво озброєння та заборонити експорт артилерійських снарядів на інші континенти. Про це він написав в колонці для видання Le Monde.

Очільник МЗС зазначив, що ЗСУ не можуть знищити артилерію ворога та захистити своїх воїнів, адже їм критично не вистачає артилерійських боєприпасів. За його словами, Україна опинилася в такому становищі через те, що її партнери в Європі та США протягом місяців дискутували, перш ніж поставити нашій державі достатню кількість артилерійських снарядів.

"Через те, що вони не прискорили своє виробництво зброї вчасно, вони зволікали із закупівлею військової техніки у третіх країн, і вони експортували снаряди, вироблені в Європі, в інші частини світу", - зауважив міністр.

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Він наголосив, що через таку затримку щодо постачання зброї, Україна з обережним оптимізмом ставиться до рішення, яке прийняли союзники країни під час Паризької конференції, яка відбулася 26 лютого, де обговорювали збільшення закупівель снарядів в третіх країнах.

"Ми глибоко вдячні за це рішення. Але цього недостатньо. Існує нагальна потреба в рішучих і системних рішеннях, а не в гарячкових дискусіях", - додав Кулеба.

Дипломат пояснив, що успіх стратегії залежить лише від єдності між суспільством, політичними та військовими лідерами, солдатами й союзниками.

"Без сміливих і чесних відповідей на питання, поставлені на Паризькій конференції, не буде ані єдності, ані стратегії", - підкреслив міністр.

Що не так з допомогою США для України

Раніше в США мали ухвалити законопроект щодо фінансової допомоги для України, проте цього не сталося. За словами спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона, Палата представників візьметься за розгляд допомоги Україні після того, як ухвалять продовження фінансування американського уряду.

Водночас Конгрес США може розпочати збирати підписи за те, щоб в Палаті представників поставили на голосування законопроект про допомогу Україні в обхід спікера Джонсона.

"Це точка тиску, спроба застосувати тиск, щоб змусити щось винести в зал для голосування", – заявив конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік.

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