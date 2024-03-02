Міністр закликав союзників інвестувати у виробництво зброї та заборонити її експорт за межі Європи.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на нічний обстріл Росією Одеси, Харкова та Сумщини і закликав союзників інвестувати у виробництво зброї.

"Чергова нічна нищівна атака росіян на Харків, Одесу та Сумщину. В Одесі потрапив у житловий будинок. Наразі повідомляється про двох загиблих і восьмеро поранених, серед яких є дитина", - написав Кулеба у соцмережі Х.

За словами міністра, Росія "діє щоразу, коли Захід не діє".

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"За кожне слово, яке пояснює, чому щось не можна зробити для України, Росія забирає справжнє людське життя. На кожну недоставлену ППО Росія відповідає сотнями ракет і безпілотників, які атакують міста в Україні. За кожен патрон, вивезений з Європи замість того, щоб відправити в Україну, Росія захоплює ще один квадратний метр європейської землі", - зазначив Кулеба.

Міністр закликав союзників інвестувати у виробництво зброї, купувати її та забороняти експорт за межі Європи зараз.

"Мета полягає не в тому, щоб діяти "скільки потрібно", а "якомога швидше і скільки потрібно", - наголосив Кулеба.

Російська атака дронами – що відомо

Внаслідок атаки дронами по Одесі сьогодні вночі було знищено частину житлової багатоповерхівки. Станом на зараз відомо про трьох загиблих, серед яких тримісячна дитина, та кількох поранених.

Наразі тривають розбори завалів та пошуково-рятувальні операції. Під завалами ще можуть бути люди.

У Харкові також було влучання дрона в одному з районів міста - один із "шахедів влучив у двір в Шевченківському районі.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цинічний удар окупантів по житловій багатоповерхівці в Одесі. Він висловив співчуття родинам і близьким загиблих та наголосив, що Україні потрібно більше ППО від партнерів.

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