Це станеться, якщо спікер Палати представників не винесене документ на голосування до кінця цього тижня.

Цього тижня, 8 березня, в Конгресі США може розпочатись збір підписів за те, щоб поставити на голосування в Палаті представників законопроект про допомогу Україні в обхід спікера. Це станеться, якщо Майк Джонсон не внесе документ на розгляд. Про це заявив конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік, пише "Голос Америки".

"Це точка тиску, спроба застосувати тиск, щоб змусити щось винести в зал для голосування", – заявив політик.

За його словами, якщо Палата представників не може дійти консенсусу щодо законопроекту, "альтернативою не може бути те, що Україна зазнає поразки, а кордон залишиться відкритим".

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"Ми не можемо допустити, щоб це сталося", – підсумував конгресмен.

Фіцпатрік розповів, що працює з офісом Джонсона, щоб донести пакет до Палати представників через регулярні канали. Але якщо спікер відмовиться виконувати вимоги, прихильники документу почнуть збір підписів за петицію про голосування в обхід.

Він "дуже впевнений", що петиція може отримати 218 підписів, необхідних для ухвалення.

Проблеми з допомогою США

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявляв, що питання надання допомоги Україні будуть розглядати після того, як буде продовжено фінансування американського уряду.

Конгрес вже затвердив законопроект про продовження тимчасового фінансування уряду, який вже підписав президент Джо Байден. Тимчасовий захід подовжить фінансування на короткостроковій основі та встановить два крайні терміни – 8 і 22 березня. Однак питання дострокового фінансування залишилось відкритим.

Водночас американські ЗМІ повідомляють, що у другій половині березня у Конгресі США можуть представити альтернативний законопроект щодо фінансування допомоги Україні. Він стане заміною документу, який раніше затвердив Сенат, одна спікер Джонсон не хоче виносити на голосування у Палаті представників.

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