За словами президента, зараз Україні найбільше необхідні комплекси Patriot і артилерія.

Президент України Володимир Зеленський акцентував, що у більшості випадків 75-80% коштів, які США виділяють на військову допомогу Києву, залишаються в Штатах. Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю CBS News.

"Десятки мільярдів залишаються у США. Давайте будемо чесними, у більшості випадків 75-80% грошей, які виділяє Конгрес, залишаються у США. Боєприпаси до нас ідуть, але виробництво відбувається там, і гроші, і податки залишаються у США, - сказав він. - Так, до нас приходить величезна підтримка, але вона нам потрібна".

За його словами, зараз найбільше Україні необхідні американські системи протиракетної оборони Patriot і артилерія.

Відео дня

З огляду на те, що американські законодавці вже кілька місяців сперечаються про відновлення допомоги Україні, Зеленський визнав, що війна в Газі переорієнтувала світову увагу, і це "добре для Росії".

При цьому президент України попередив, що, якщо Україна програє, то Путін не зупиниться на досягнутому.

Допомога США Україні - актуальне

Нагадаємо, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон збирається винести на голосування законопроект про допомогу Україні аж після Великодня, заявив голова Комітету міжнародних відносин Палати представників конгресмен-республіканець Майкл Маккол:

"Він відданий тому, щоб винести це на голосування після Великодня, і ми працюємо над цим законопроектом".

Як заявив конгресмен, відмова від підтримки України може послабити Штати.

Вас також можуть зацікавити новини: