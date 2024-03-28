Він окреслив п'ять конкретних завдань.

Президент України Володимир Зеленський окреслив завдання для нового голови Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка.

"Новим керівником Служби зовнішньої розвідки України я призначив бойового генерала Олега Іващенка. Він - людина фахова, чудово розуміє розвідувальну діяльність та основну нашу державну ціль саме зараз", - наголосив Зеленський під час зустрічі з колективом СЗР.

Зокрема, як відзначив глава держави, в умовах обмежених ресурсів треба знаходити можливості та правильно ними користуватись для знищення російських окупантів, захисту українців і українських територій, та постійно зміцнювати зв'язки України зі світом. "Присутність України у світі має стати глобальною, щоб потенціал України був максимальним", - додав Зеленський.

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Президент відзначив, що конкретні завдання зрозумілі. "Українська розвідка повинна працювати всюди у світі, де вже є та можуть бути наші інтереси. Всюди у світі, де путінська система намагається щось виграти для себе, має вигравати Україна", - підкреслив Зеленський.

Також він додав, що зовнішня розвідка має значно розширити присутність України у тих частинах світу, де відбувається конкуренція ключових глобальних сил. "Україні завжди потрібна своя роль у такій конкуренції та свій вплив на неї", - сказав президент.

Глава держави заявив, що Служба зовнішньої розвідки має зосереджуватися на здобутті саме документальних матеріалів. "Мені передовсім потрібна якісна інформація. Якісні бачення намірів, які є у різних суб'єктів глобальних та регіональних відносин. Бачення можливостей, які є для України", - наголосив Зеленський.

Також він підкреслив, що у час війни є речі абсолютно непублічні, які Служба повинна забезпечувати оперативно та якісно. "Саме такий потенціал заходів впливу, агентурної роботи та фактично воєнної діяльності Україна від вас очікує, і саме заради цього Службу зовнішньої розвідки очолив бойовий генерал", - сказав Зеленський.

Президент впевнений, що Олександр Литвиненко, який очолював Службу зовнішньої розвідки України у 2021-2024 роках, а тепер призначений секретарем Ради національної безпеки і оборони, поєднає набутий у розвідці досвід з потенціалом РНБО.

Новий начальник СЗР: деталі

Як повідомляв УНІАН, 26 березня Зеленський звільнив Литвиненка з посади голови Служби зовнішньої розвідки України, а на його місце призначив Олега Іващенка.

У своєму поясненні призначення Іващенка на посаду голови СЗР президент сказав, що той має відповідний досвід.

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