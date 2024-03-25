У Конгресі вважають, що відмова від підтримки України може ослабити Штати.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон збирається винести на голосування законопроект щодо допомоги Україні аж після Великодня.

Про заявив очільник Комітету міжнародних відносин Палати представників конгресмен-республіканець Майкл Маккол інтерв'ю CBS програмі Face the Nation. "Він відданий тому, щоб винести це на голосування після Великодня і ми працюємо над цим законопроектом", - сказав він.

За словами конгресмена, відмова від підтримки України може ослабити Штати.

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"Якщо ми програємо в Україні, як в Афганістані, програємо Путіну, дозволимо йому забрати Україну, Молдову, Грузію, покинемо наших союзників, як ми це зробили в Афганістані — це зробить Сполучені Штати сильнішими, чи слабшими? Гадаю, слабшими", - наголосив Маккол.

Як він розповів, наразі Джонсон перебуває "в складній ситуації" щодо допомоги Україні. Це пов'язано з тим, що деякі конгресмени-республіканці мають намір усунути його з посади та вже розпочали відповідний процес.

Допомога США Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Сенат США ухвалив законопроект про виділення 60 млрд доларів допомоги Україні, але Джонсон не виніс його на голосування. Він вимагав, що спочатку має бути продовжено фінансування американського уряду.

22 березня Сенат США схвалив законопроект про фінансування уряду на 1,2 трлн доларів. За документ проголосували 74 сенаторі і ще 24 були проти.

Президент США Джо Байден 24 березня підписав бюджет для фінансування уряду США і закликав ухвалити допомогу Україні.

Нещодавно повідомлялось, що демократи Палати представників хочуть, щоб спікер Майк Джонсон окреслив шлях надання допомоги Україні, перш ніж погодитися зберегти свою роботу.

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