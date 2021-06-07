Дорогі "дачники". Як і скільки українці доплатять чиновникам за виселення з державних дач

У теорії державні маєтки мали б бути винагородою чесним чиновникам. Вірно служив "за одну зарплату" - отримуй дачу. Однак в Україні "дачники" - це ті, хто без усілякої допомоги міг би придбати собі житло. Навіть елітне. Виселення трутнів з державних дач – справа не легка. І українцям ще й доведеться доплатити колишнім чиновникам, яких виселяють.

Нещодавно президент та РНБО нарешті звернули увагу на те, що роками викривали журналісти, у тому числі «Гроші», і підтвердили: на державних дачах в елітній Кончі-Заспі за наш з вами рахунок живуть ті, хто все це і без державної допомоги міг би просто купити. Це й міністри часів Януковича Раїса Богатирьова, Дмитро Табачник, Олександр Лавринович, екс-віце-прем’єри Володимир Семиноженко та Генадій Зубко, колишній генпрокурор Святослав Піскун та багато менш відомих. Відтак їм наказали збирати речі. Серед «нових облич» з дачами розпрощаються екс-заступник міністра Давид Макарьян та Володимир Ільїн. Останній навіть не чиновник, а колишній топ-менеджер компанії «Богдан»!

Загалом мають звільнитися двадцять маєтків. Однак простим виселення не буде. Зокрема, тому, що для того, щоб колишні можновладці звільнили державне житло, державі доведеться ще й доплатити. Вгадайте, з чиїх кишень? З державного бюджету, тобто з кишень українців.

Зокрема, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, десь держава «заборгувала» «дачникам» понад 2 млн гривень, десь – понад три…

«Одному пану підприємство заборгувало 2,9 млн гривень. Є люди, яким заборгували 3,2 млн гривень. А одній пані підприємство заборгувало 11,8 млн гривень», - розповів він «Грошам».

Тобто чиновники роками жили на державних дачах за наш кошт. Але, коли прийшов час звільняти маєтки, виявилось, що після виселення, українці їм ще лишаються винні»! Що ж це за будинки, які ще й приносять прибуток?

Конча-Заспа потопає у зелені. Тут – десятки дорогих будинків, власні виходи до річки, ВІП-пансіонати, фонтани, спортивні майданчики, сауни з басейнами… А всередині - різьблені меблі, позолота, вишукані люстри… Жити тут – значить долучитися до клубу «вершків суспільства». Та от біда – землі заповідні, відтак приватизувати чи забудувати їх не можна. Оренда теж коштує чимало. Та наші чиновники, звісно, знайшли вихід.

Документи, які отримали «Гроші», роками були таємницею під сімома замками. Адже вони свідчать про карколомну схему: як звести власний палац на «козирних землях», отримати компенсацію від держави, жити ледь не за безцінь і на десятки років гарантувати собі «не виселення».

Наприклад, один зі «списку на виселення» - Юрій Гайсинський. На початку 2000-х був прокурором Київщини. Має договір про оренду будинку на майже 140 квадратів. Та вочевидь, державна дача для Гайсинського була недостатньо розкішною. Відтак вирішив її перебудувати. І навіть підписав з державою ще й «інвестиційний договір». Колишній прокурор у 2002 році зобов’язався «вкласти» у маєток 3,5 мільйона (!) гривень. На той час це майже 660 тисяч (!) доларів – сума просто фантастична. Дивно, що нікого не зацікавило, де прокурор її взяв на державній службі…

«Гроші» колись уже показували унікальні свідчення про можливі оборудки Юрія Гайсинського разом з директором НАБУ Артемом Ситником. У 2008-му свідки заявляли, що Гайсинський вимагав у забудовника хабар у вигляді квартири для Ситника. Самого ж колишнього прокурора підозрювали ще й у махінаціях з «золотими» землями сусіднього з Конча-Заспою Козина під Києвом…

Якщо мислити логічно, виникає питання: хто ж буде вкладати 660 тисяч доларів в орендований державний будинок, з якого тебе ще й виселити можуть. І тут виявляється найцікавіше. Вже 19 років держбюджет – тобто ми з вами – фактично повертав Гайсинському ці гроші.

В його договорі оренди сказано: «Витрати орендаря на реконструкцію будуть зараховані в рахунок плати орендаря будинком, але не менш ніж на 25 років».

Схема геніальна. Вкладаєш власні кревні у державний будинок і щомісяця платиш за оренду значно менше, ніж це вартує. По суті, держава видає житло «у розстрочку». Інакше довелося б платити значно більше. Як, наприклад, екс-віце-прем’єру Генадію Зубку.

«Я платив понад 100 тисяч на місяць, - зізнався він «Грошам». - А тепер мене виселяють. І хто платитиме такі ж гроші?»

Річ у тім, що вигідною схемою скористалися чимало фігурантів нинішнього «списку на виселення». Раїса Богатирьова повністю перебудувала «свою» дачу. Тепер це чи не найкрутіший у селищі маєток.

Або екс-нардеп Іван Васюник. Він теж вклав у державну дачу у 2008-му мільйон гривень.

Колишній генпрокурор Святослав Піскун теж зізнався, що «свою» дачу перебудував. І платив за її оренду всього лиш 5 тисяч гривень на місяць.

Екс-міністр юстиції України Олександр Лавринович після перевірки розкривати таємниці своєї дачі відмовляється. «Я на цю тему взагалі не спілкуюся», - сказав він «Грошам».

Однак раніше чиновник вихвалявся, що теж скористався схемою, про яку ми розповідаємо. Зокрема, в одному з інтерв’ю Олександр Лавринович казав таке: «Я побудував на місці старого будинку новий. Заново. З нуля. І підписав інвестиційний договір, згідно з яким за свої кошти побудував будинок, який потім добровільно передав в державну власність за умови того, що я буду жити в ньому до кінця своїх днів. А кошти, які я витратив на його будівництво, пішли в рахунок оплати за проживання на території Конча-Заспи. Це була гарантія, що мене ніхто не виселить».

Колишній генпрокурор Ренат Кузьмін у тому ж 2008-му теж вклав у дачний будиночок мільйон гривень. Щоправда, виїхав звідти раніше.

Ще один екс-генпрокурор - Медведько вклав у держдачу 1 мільйон 170 тисяч гривень.

Тож логічно: якщо тепер чиновників хочуть виселити, то доведеться відшкодовувати частину їхніх «інвестицій» у маєтки.

Але, на жаль, і це не єдина хитрість. У договорі, зокрема, сказано, що «обсяг інвестицій може бути уточнений». Погодьтеся, дуже зручно: пост-фактум суму можна значно завищити, а вартість проживання занизити.

Не дивно, що врешті прийшов час таких «хитрих» чиновників виселяти. Але вони далекоглядно уклали договори так, щоби позбутися їх було майже неможливо! Наприклад, у договорі на проживання Володимира Семиноженка, який укладався ще у 2002 році, сказано, що жити на держдачі він може до 2027 року.

Тож виселити його можна хіба, якщо не платить, пошкоджує будинок чи порушує договір. Так само – з іншими зі списку на виселення. Відтак суд цілком може стати на їхню сторону!

Та попри це президент та РНБО обіцяють не зупинятися. «Хочу підкреслити – ці 20 осіб є першими і далеко не останніми», - каже Володимир Зеленський.

Що ж, побачимо. Звільнені приміщення уже почали передавати дітям-сиротам. А старі схеми - прикрили. Відтак є надія, що в цих елітних місцинах, врешті, мешкатимуть дійсно найдостойніші.

Повний сюжет про те, хто і як з колишніх чиновників «хакнув систему», підписавши, вигідні лише їм, «інвестиційні договори» на державні дачі, та як українцям доведеться платити за ці забаганки, дивіться сьогодні в новому випуску програми «Гроші» о 19:25, на телеканалі 2+2.

Андрій Засаднюк

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