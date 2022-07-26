Президента України відзначено нагородою "за неймовірну мужність, опір і гідність перед обличчям варварського вторгнення Путіна".

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вручив президенту України Володимиру Зеленському Премію лідерства імені сера Вінстона Черчілля.

Про це йдеться у повідомленні Посольства Великої Британії в Україні у Facebook.

"Сьогодні прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вручив президенту України Володимиру Зеленському премію лідерства імені сера Вінстона Черчілля за неймовірну мужність, опір і гідність перед обличчям варварського вторгнення Путіна", - наголошується у повідомленні.

Також сказано, що Велика Британія завжди буде з Україною.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, Зеленський відзначений Премією Вінстона Черчилля за лідерство Міжнародного товариства Вінстона Черчилля. Глава держави взяв участь у церемонії нагородження у форматі відеоконференції.

Голова Міжнародного товариства Лоуренс Геллер під час включення зазначив, що в наші дні відбуваються події та явища, яких не було з часів Черчилля 80 років тому.

"Демократія у Європі зараз перебуває під загрозою тиранії, і цю загрозу зупиняє лідерство та героїзм. Як і Вінстон Черчилль, президент Зеленський показує, що тиранія не повинна досягти успіху, що люди повинні мати право самостійно обирати свій шлях і своє життя", – сказав Геллер.

Він також відзначив роль Великої Британії під керівництвом прем’єр-міністра Бориса Джонсона в посиленні спроможності демократії захистити себе та стримати агресію.

Зі свого боку Джонсон зауважив, що після початку повномасштабної війни Росії проти України Зеленський довів своє лідерство.

"Коли росіяни почали наступати на Київ, ви знали, що будете їхньою ціллю. Ви могли залишити Київ, оскільки виживання Української держави тоді залежало від виживання її президента. Але ви обрали залишитися в Києві, з українським народом, так само як Черчилль залишився в Лондоні в 1940 році. І ви сказали тоді: "Мені потрібна зброя", – нагадав голова уряду Великої Британії.

За його словами, Зеленський, як свого часу Черчилль, долає надскладні випробування й надихає своїм лідерством.

Дякуючи за нагороду, президент України зазначив, що ця премія уособлює не лише його зусилля, а й героїзм десятків тисяч українців і українок, які відзначилися в боях з російським агресором.

Він також висловив переконання, що українці та європейська історія завжди пам’ятатимуть тих, хто не вагаючись прийшов на допомогу українському народу та ідеї свободи загалом. Зокрема, президент відзначив лідерство Джонсона.

Нагорода, якою було відзначено главу Української держави, передана послу України у Великій Британії Вадиму Пристайку для її доправлення на батьківщину.

Як повідомляв УНІАН, британський прем'єр-міністр Борис Джонсон має намір відвідати Україну перед тим, як остаточно піде у відставку. Він хоче втретє побувати у столиці України після 24 лютого.

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