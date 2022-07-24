Джонсон хоче втретє побувати у столиці України після 24 лютого.

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон має намір відвідати Україну перед тим, як остаточно піде у відставку.

Про це пише The Telegraph.

Джонсон хоче втретє побувати у столиці України після 24 лютого. Найближчим часом він зателефонує президенту України Володимиру Зеленському.

"Він дійсно відчуває тягар відповідальності за те, що був найбільшим прихильником Зеленського. Він не може просто піти і не переконатися, що світ прикриває його. Він сподівається побачити його знову, перш ніж залишить свій пост", - сказав співрозмовник видання на правах анонімності.

Нагадаємо, вчора Джонсон взяв до рук зброю і провів тренування з воїнами Збройних сил України.

Раніше Борис виголосив прощальну промову у парламенті Британії, де закликав піклуватися про Україну.

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