Екс-міністерка з питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох набрала найменшу кількість голосів (59) й покинула гонитву.

За результатами четвертого туру голосування за майбутнього лідера Консервативної партії Великої Британії, що відбувся 19 липня, за крісло прем'єр-міністра змагатимуться троє кандидатів.

Про це пише "Європейська правда".

До наступного туру виборів пройшли:

молодша міністерка з торговельної політики Пенні Мордонт (92 голоси, було 82);

колишній міністр фінансів Ріші Сунак (118, було 115);

міністерка закордонних справ Ліз Трасс (86, було 71).

Екс-міністерка з питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох набрала найменшу кількість голосів (59) й покинула гонитву.

20 липня відбудеться останній тур голосування депутатів, у ході якого буде обрано двох фіналістів. 21 липня британський парламент йде на канікули. За цей час члени Консервативної партії по всій країні голосуватимуть поштою, щоб обрати нового лідера. Результат буде оголошено 5 вересня.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку з поста британського прем'єра. Джонсон також заявив, що буде залишатися на посаді прем'єра, поки не буде обраний новий лідер Консервативної партії і голова уряду.

Ліз Трасс вже випустила агітаційне відео перед виборами. Вона гарантує поразку путіну.

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