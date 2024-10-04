В уряді планують зробити перехід від критичності підприємства до критичності працівника.

В Україні зараз розглядаються три моделі економічного бронювання.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram. За його словами, заступник міністра економіки Віталій Кіндратів сказав, що модель економічного бронювання точно будуть впроваджувати. За словами Железняка, "рішення прийнято":

"Зараз розглядають декілька моделей (три). Чекають "рішення політичного керівництва".

Депутат зазначив, що планується перехід від критичності підприємства до критичності працівника. "Начебто на рік, але з щомісячним підтвердженням зарплати", - додав нардеп.

Економічне бронювання - що відомо про ініціативу

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що економічне бронювання потрібно було зробити давно, адже втрачено багато часу. Проте прийняття такого рішення досі обговорюється через свою складність.

Раніше голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що економічне бронювання від мобілізації можуть запровадити у 2024 році. За його словами, таке рішення може принести в бюджет за місяць близько 8 мільярдів гривень.

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