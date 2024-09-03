Нардеп зазначив, що "це складне соціально-політичне рішення".

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає, що економічне бронювання від мобілізації в Україні можуть запровадити до кінця поточного року. Це рішення може принести в бюджет за місяць близько 8 мільярдів гривень.

В інтерв'ю РБК-Україна він зазначив, що "це складне соціально-політичне рішення".

"Такий підхід розмежовує людей під час війни. Крім того, є питання сприйняття цього рішення військовими, що дуже важливо в контексті демобілізації, яку ми не можемо фізично провести. Це дуже соціально чутливе питання", - пояснив Гетманцев.

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За його словами, у Мінфіні підрахували, що щомісячні надходження до бюджету від економічного бронювання можуть становити близько 8 млрд гривень з урахуванням того, що більшість військовозобов'язаних отримуватимуть по 35 тисяч гривень.

"Я вважаю, що критерій для бронювання у вигляді розміру "білої" зарплати має бути. Для будь-якого варіанту бронювання - чи то по всій економіці, чи то по окремих галузях, як це зараз робиться. Це сприятиме детінізації та виведенню зарплат із "тіні". І в цьому контексті - це правильне рішення", - вважає нардеп.

Водночас він вказав, що сума від економічного бронювання, на яку можна розраховувати бюджет, не є визначеною.

Бронювання від мобілізації в Україні - останні новини

У серпні стало відомо, що у Верховній Раді розробили три концепції економічного бронювання від мобілізації. Варіанти, які були запропоновані законодавцями, передбачають: сплату спеціального збору за бронювання працівників; бронювання на підставі заробітної плати; змішану модель бронювання.

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