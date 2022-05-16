Екс-генпрокурор України Руслан Рябошапка з третьою спробою зміг виїхати з України.
Про це повідомляє "Страна" з посиланням на самого Рябошапку.
Колишній генпрокурор перетнув кордон, оскільки є батьком трьох дітей.
"Прикордонна служба перевірила свідоцтва про народження моїх трьох дітей, які вилучила у мене минулого разу, коли я хотів виїхати. Вони перевірили їх на справжність і я зміг виїхати. Сьогодні вже жодних претензій до мене не було", - заявив Рябошапка.
Водночас він заявив, що має намір повернутися до України, а також назвав мету своєї поїздки.
"Моїй мамі треба зробити операцію, тому я буду з нею. В Україну повернуся відразу після того, як впораюся зі своїми сімейними справами", - пообіцяв він.
Як повідомляв УНІАН, Рябошапка двічі намагався покинути Україну, але прикордонники його не пускали.
Зокрема, 14 березня Рябошапка намагався перетнути кордон через пункт пропуску Косино.
Попри надані документи, екс-генпрокурору було відмовлено в перетині кордону "у зв'язку з відсутністю підтверджувальних документів про наявність 3-х і більше дітей, які перебувають в особи на утриманні".
16 квітня стало відомо про те, що Рябошапці вручили повістку до військкомату.
10 травня Рябошапка вдруге намагався виїхати за кордон. Ця спроба теж не вдалася.