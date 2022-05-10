Всупереч забороні 14 березня Рябошапка вже намагався перетнути кордон України.

Екс-генеральний прокурор України Руслан Рябошапка намагається перетнути кордон України.

Про це повідомляє "Кореспондент" з посиланням на джерело в Держприкордонслужбі.

У пункті пропуску Дякове (Закарпатська область) зараз намагається перетнути кордон на виїзд колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Війна і заборона на виїзд:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

У зв'язку воєнним станом всім чоловікам заборонено виїжджати з України.

Всупереч забороні 14 березня Рябошапка намагався перетнути кордон через пункт пропуску Косино.

Попри надані документи, екс-генпрокурору було відмовлено в перетині кордону "у зв'язку з відсутністю підтверджуючих документів про наявність 3-х і більше дітей, які перебувають в особи на утриманні".

16 квітня стало відомо про те, що Рябошапці вручили повістку до військкомату.

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