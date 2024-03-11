Олег Ніколенко майже 3,5 років працював речником у зовнішньополітичному відомстві України.

Колишній речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко став генеральним консулом України в Торонто (Канада). Про це Ніколенко повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Новий розділ. Нова відповідальність. Нові можливості просувати інтереси України та українців і наближати Перемогу", - наголосив Ніколенко.

Також дипломат подякував міністру закордонних справ Дмитру Кулебі та президенту України Володимиру Зеленському за довіру.

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Звільнення Ніколенка з посади речника МЗС

8 березня Ніколенко повідомив, що полишає посаду речника в МЗС. На цій посаді він працював з листопада 2020-го року. Ніколенко відзначив, що розпочне свій новий дипломатичний розділ, і надалі будемо максимально плідно працювати "на благо інтересів нашої держави". Його професійна дипломатична кар'єра розпочалася у 2008 році, коли він пройшов конкурс на посаду аташе посольства України в Лівії. Також він багато років обіймав посаду речника Постійного представництва України при ООН у Нью-Йорку.

Раніше президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

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