Олег Ніколенко наголосив, що розпочинає новий дипломатичний розділ у своєму житті і продовжить плідно працювати заради інтересів України.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко йде з посади. Про це він повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Це був мій останній тиждень на посаді речника міністерства закордонних справ України", - наголосив дипломат.

Він зазначив, що працював на цій посаді 3,5 роки, більша частина з яких припала на найважчу сторінку в історії України.

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"Бути речником МЗС України для мене була велика честь та відповідальність. І я вдячний міністру Дмитру Кулебі за високу довіру і можливість весь цей час працювати разом. Дякую своїй команді в пресслужбі, колегам в департаменті. Разом ми вивели комунікації української дипломатії на глобальний рівень. Можемо пишатися, що нині наші підходи задають світові тренди, на них рівняються, вивчають та переймають в різних країнах світу", - додав Ніколенко.

Також він подякував колегам в міністерстві в Києві та за кордоном за злагоджену командну роботу.

"Після російського повномасштабного вторгнення наші дипломати говорили потужним проактивним голосом. Це було надзвичайно важливо як в контексті викриття злочинів Росії, так і залучення міжнародної підтримки для нашої боротьби", - відзначив дипломат.

Водночас, він повідомив, що закінчення одного розділу означає початок нового.

"Розпочинаючи свій новий дипломатичний розділ, і надалі будемо максимально плідно працювати разом на благо інтересів нашої держави", - підкреслив Ніколенко.

Що відомо про діяльність Олега Ніколенка

Ніколенко став речником МЗС у листопаді 2020 року. На цій посаді він замінив Катерину Зеленко, яку призначили послом у Сінгапурі.

Ніколенко у 2008 році відкрив для себе світ дипломатії, пройшовши конкурс на посаду аташе посольства України в Лівії. Також він був багаторічним речником Постійного представництва України при ООН.

Як писав УНІАН, 7 березня президент України Володимир Зеленський призначив на посаду Надзвичайного і Повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе - дипломатичний. Міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на агреман. Наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватися", - зазначив глава держави у своєму вечірньому зверненні.

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