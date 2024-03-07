Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман.

Президент Україїни Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"У четвер, 7 березня 2024 року, президент України погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман", - зазначається в повідомленні.

Звільнення Залужного - деталі

8 лютого 2024 року було повідомлено про те, що президент України підписав указ про звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Цю посаду Залужний обіймав з 2021 року. Новим головнокомандувачем став Олександр Сирський.

Відео дня

25 лютого під час прес-конференції Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста про те, чому було ухвалено рішення звільнити головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужного, сказав, що Україна має план на 2024 рік. Перед цим залужному дорікали, що він не подав плану на поточний рік.

Зеленський зазначив, що план на 2024 рік пов'язаний зі зміною керівництва Збройних сил України. Планів буде готуватися кілька через витік інформації.

Вас також можуть зацікавити новини: