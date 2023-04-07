Він висунув нову версію, чому його сина на кордоні затримали з сотнями тисяч іноземної валюти. Це нібито були "сімейні гроші".

В Сербії у п'ятницю, 7 квітня, починаються слухання справи колишнього глави Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, якого підозрюють у корупції та відмиванні коштів.

За даними Радіо Свобода, сьогодні екс-генерала доставили до Вищого суду міста Ниш (Сербія). Йдеться про скандал, який тягнеться за ним з 2022 року. Зокрема, 7 червня Наумова затримали на прикордонному переході з Північною Македонією на півдні Сербії з купою грошей - в авто, на якому він намагався перетнути кордон разом з громадянином Німеччини Александром Акстом, знайшли 608 000 євро та 125 000 доларів.

Напередодні перші свідчення щодо можливої причетності сина до відмивання грошей дав його батько Олег Наумов. Він заявив слідчим, що насправді Андрій віз через кордон "сімейні гроші". Ці кошти Олег Наумов позичив 16 лютого 2022 року у свого товариша по бізнесу для того, щоб розпочати новий проект - відкрити телеканал.

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"Я хотів відкрити новий канал і продати його кабельним операторам по всій Україні, тому мені потрібні були гроші. Я позичив їх у бізнес-партнера, зобов’язавшись повернути до кінця 2023 року", - заявив батько екс-генерала.

Проте після початку війни плани змінилася, тому ці кошти сім'я хотіла використати, щоб купити будинок у Туреччині. Олег Наумов заявив, що спершу ці кошти поклав на рахунок у Європі, але потім передав їх своїй невістці – Анні Ревенко: "Щоб вона купила будинок у Туреччині, куди переїде вся родина", - сказав він.

Справа Наумова - що відомо

Нагадаємо, що з території України екс-генерал виїхав буквально за кілька годин до початку повномасштабного наступу військ РФ 24 лютого 2022 року. З собою він захопив чималу суму грошей та коштовностей. Спочатку Наумов певний час ховався у Німеччині, але потім його таки вдалося затримати правоохоронцям на прикордонному переході з Північною Македонією на півдні Сербії. Тоді в його кортежі знайшли 608 000 євро та 125 000 доларів.

Пізніше з'ясувалося, що на територію Сербії Наумов прямував для того, щоб сховатися від українського правосуддя. Його підозрюють у держаній зраді.

1 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що позбавив Наумова звання генерала через зраду Батьківщини.

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