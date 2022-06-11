При затриманні сербські прикордонники виявили у екс-генерала незадекларовані гроші і дорогоцінні камені.

Затриманий у Сербії колишній генерал СБУ Андрій Наумов міг намагатися сховатися в Сербії, оскільки в Україні його підозрюють у державній зрадв.

Незадекларована величезна сума у валюті і дорогоцінні камені, незаконна спроба ввезення яких на територію Сербії і стала причиною затримання Наумова сербськими прикордонниками, могла призначатися для хабара за надання йому притулку, пише OBOZREVATEL з посиланням на власні джерела.

Джерела видання в правоохоронних структурах розповіли, що Наумов міг намагатися сховатися від кримінального переслідування за підозрою в здійсненні державної зради в Сербії, влада якої дружньо налаштована до Росії.

Близько 600 тис. євро і велика сума в доларах могла призначатися для хабарів сербським чиновникам, від яких залежало вирішення питання про надання Наумову політичного притулку.

Нагадаємо, 7 червня стало відомо про затримання генерала-втікача СБУ на пункті пропуску "Пряшево" на кордоні між Сербією та Північною Македонією. При цьому, офіційну інформацію про затримання громадянина України Сербія українській стороні досі не надала. Наумов обіймав посаду з допуском до державної таємниці, не виключений "витік" секретної інформації в Росію.

Враховуючи, що на батьківщині щодо Наумова відкрито кримінальне провадження, Україна могла б офіційно вимагати у Сербії видати екс-генерала. Однак, за інформацією агента Національного антикорупційного бюро України Євгена Шевченка, Наумов досі не оголошений у міжнародний розшук.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого з'ясувалося, що екс-генерал Наумов у супроводі кількох людей покинув Україну за лічені години до перших ракетних ударів.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня президент України Володимир Зеленський заявив про позбавлення звання генерала екс-начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

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