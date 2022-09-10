Для цього навіть є хороша дата - 7 жовтня, коли президенту РФ виповниться 70 років.

Президента РФ Володимира Путіна просто відсторонять від влади після звільнення Херсона чи знищення Кримського мосту.

Про це заявив політолог Андрій Піонтковський "Еспресо".

"Політична катастрофа для Путіна дуже проста, а саме після однієї із цих двох подій, звільнення Херсона і знищення Кримського мосту, його просто відсторонюють від влади. Ми почуємо знову наступного дня "Лебедине озеро", а в антракті нам повідомлять, що товариш Путін припустився низки серйозних помилок в українському питанні та за станом здоров’я, у зв’язку із похилим віком, він більше не може виконувати свої обов’язки", - пояснив експерт.

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За його словами, для цього навіть є хороша дата - 7 жовтня, коли Путіну виповниться 70 років.

"Проте, все про Путіна є фальшивим: і ця дата, і його батьки, і вся біографія – все фальшиве, тому що йому виповниться не 70 років, а 72 роки. Можете детально це прочитати, я рекомендую всім глядачам, у книзі Прибиловського й Фельштинського "Корпорація" є цілий розділ біографії Путіна", - зазначив Піонтковський.

Нагадаємо, у Росії група депутатів закликала звинуватити Путіна в держзраді.

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