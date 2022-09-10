Президента РФ Володимира Путіна просто відсторонять від влади після звільнення Херсона чи знищення Кримського мосту.
Про це заявив політолог Андрій Піонтковський "Еспресо".
"Політична катастрофа для Путіна дуже проста, а саме після однієї із цих двох подій, звільнення Херсона і знищення Кримського мосту, його просто відсторонюють від влади. Ми почуємо знову наступного дня "Лебедине озеро", а в антракті нам повідомлять, що товариш Путін припустився низки серйозних помилок в українському питанні та за станом здоров’я, у зв’язку із похилим віком, він більше не може виконувати свої обов’язки", - пояснив експерт.
За його словами, для цього навіть є хороша дата - 7 жовтня, коли Путіну виповниться 70 років.
"Проте, все про Путіна є фальшивим: і ця дата, і його батьки, і вся біографія – все фальшиве, тому що йому виповниться не 70 років, а 72 роки. Можете детально це прочитати, я рекомендую всім глядачам, у книзі Прибиловського й Фельштинського "Корпорація" є цілий розділ біографії Путіна", - зазначив Піонтковський.
Нагадаємо, у Росії група депутатів закликала звинуватити Путіна в держзраді.