Вони заявили, що рішення про початок війни завдає шкоди безпеці Росії та її громадян.

Рада муніципального утворення Смольнинське в Санкт-Петербурзі закликала Держдуму РФ висунути звинувачення в державній зраді проти президента Володимира Путіна.

Звернення опублікував у Twitter депутат Дмитро Палюга.

У ньому говориться, що в ході війни проти України знищуються "боєздатні підрозділи" російської армії, а також гинуть і стають інвалідами "молоді працездатні" громадяни Росії.

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Крім того, страждає російська економіка, а протяжність кордону РФ з країнами НАТО збільшилася більш ніж в два рази.

Депутати зазначили, що оголошена мета "демілітаризувати Україну" призвела до зворотного ефекту.

"За час "СВО" Україна отримала сучасну військову техніку та кошти в сумі на $38 млрд. Це більше військового бюджету Польщі та Канади", - йдеться в повідомленні.

Депутати вважають, що рішення Путіна про вторгнення в Україну завдає шкоди безпеці Росії та її громадян.

"У зв'язку з цим просимо вас як депутата Державної Думи виступити з пропозицією про висунення звинувачення в держзраді проти президента РФ для відмови його від посади", - зазначили вони.

Раньше Путін публічно визнав, що свідомо напав на Україну.

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