Всі гроші, які Кремль виділив на формування пʼятої колони в Україні, не були направлені за призначенням.

Президент Росії Володимир Путін дуже переоцінив російську армію та недооцінив Збройні сили України перед повномасштабним вторгненням.

Про це заявив експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк в ефірі телеканалу "Еспресо"

"Всі гроші, які Кремль виділив на формування пʼятої колони в Україні, не були направлені за призначенням. Тому у військово-політичного керівництва РФ була сформована інша картина загальних настроїв в Україні. Звідси й зʼявилась не війна, а "спеціальна військова операція". Путін вважав, що громадяни України підтримують Росію і будуть зустрічати російську армії з квітами. Тобто Путін потрапив до власного "капкану". Оскільки навіть загальну мобілізацію він не може оголосити, бо фактично для цього немає юридичних підстав", - пояснив Кевлюк.

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За його словами, Путін дуже переоцінив власну армію перед вторгненням до України.

"Ще одна помилка Путіна - віра у власну армію. Ця армія воювала з повстанцями в Сирії, для яких пікап з кулеметом є вершиною озброєння. Однак Путін свято вирів, що його армії зможе без значного спротиву знищити Збройні сили України", - підсумував експерт.

Як раніше повідомляв УНІАН, військовослужбовці Збройних сил України продовжують звільняти населені пункти у Харківській області та на Південнобузькому напрямку.

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