Мер міста побажав президенту та всім українцям успіхів у війні проти Росії, що "є важливим для всього світу".

​​Президент України Володимир Зеленський отримав Герб Таллінна - нагороду, яку вручають на знак особливої пошани.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Офісу президента.

Зазначається, що рішення про відзначення Зеленського міська рада Таллінна ухвалила 5 травня.

У ОП додали, що нагороду для президента мер Таллінна Євген Осіновський передав першому заступнику голови Верховної Ради Олександру Корнієнку, який перебуває з візитом в Естонії.

Осіновський зауважив, що ця відзнака демонструє солідарність Таллінна та його мешканців з народом України, і підтримку його в героїчній боротьбі з російською агресією.

"У Європі у 21-му столітті немає місця насильницькій зміні кордонів, вбивству людей та бомбардуванню міст. Я впевнений, що ми виграємо цю війну. Бажаю вашому президентові та вашому народу успіхів у цій війні, що є важливим для всього світу. Впевнений, що Естонія, наш народ і Таллінн потужно стоять з вами в цій війні. Слава Україні!", - наголосив він.

Осіновський, слова якого наводить ОП, переконаний, що Україна та її народ мають перемогти, щоб мирно й самостійно обирати свій подальший шлях.

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